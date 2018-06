Bouw in Oost-Vlaanderen: ‘Er komt stilaan beweging in ons imago’

Op 23 april werd Karel Derde verkozen tot nieuwe voorzitter van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen. Zijn bouwbedrijf en familieonderneming Derde Construct in Wichelen is gespecialiseerd in wegenbouw en waterdichting (zoals daken van parkeergarages). Het is een kleine niche met relatief weinig concurrentie. Het resultaat: vaste jobs in een stabiel bedrijf.

“Ons orderboek is goed gevuld”, zegt Karel Derde. “Dat betekent dat we mensen nodig hebben. Maar zeker de hogere profielen (vanaf bachelorniveau) zijn gegeerd en hun functies blijken moeilijk in te vullen. In uitvoerende werfjobs is er meer evenwicht tussen vraag en aanbod. Bouwbedrijven werken nu toch weer meer met Belgische bouwvakkers, ondanks de internationale detachering en de lagere uurlonen voor Polen, Roemenen of Bulgaren. De reden? Vlottere communicatie en meer voeling met de kwaliteitseisen en de veiligheid.”

“Twee belangrijke punten die ik mee op de agenda van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen zet. Maar je kunt dus wel zeggen dat er een war for talent aan de gang is voor leidinggevende en voorbereidende jobs, zeker voor kwaliteitsprojecten. Competenties hebben we hard nodig door de toenemende complexiteit van bouwprojecten op het vlak van isolatienormen, energieprestatieverwachtingen, tijdsdruk en ‘moeilijke’ stadsomgevingen. Voorbereiding is millimeterwerk.”

Digitalisering en jobs

“Veiligheid, digitalisering en knelpuntfuncties invullen staat hoog op de agenda van de Confederatie Bouw. Voor de hogere profielen is de VDAB al een tijdje geen speler meer in de arbeidsmarkt, door de vele detacherings- en uitzendbureaus die maatwerk leveren. Werkgevers willen betalen voor de beste profielen. Dat zegt iets over de krapte op de arbeidsmarkt”, zegt Karel Derde.

“Oplossingen zie ik bij Constructiv, het sectororganisme – het vroegere Fonds Voor Vakopleidingen (FVV) – dat instaat voor opleidingen in de bouw. We mikken op meer begeleiding voor studenten en voor wie al werkt, via duaal- en levenslang leren. Duaal leren in Vlaanderen is nieuw, maar een ideale oplossing. Je moet jongeren ruimte en een kader geven op weg naar volwassenheid. Duaal leren is nu op kruissnelheid gekomen. We merken dat we het evenwicht moeten bewaren tussen school en praktijk. Maar ik geloof er sterk in. De drempel naar technische beroepen moet verder omlaag, zelfs vanaf het zesde jaar basisschool. En niet voor niets: bouwjobs verlonen correct en je kunt er prachtige projecten in realiseren.”

Imago en niche

Zelf biedt Derde Construct stageplaatsen aan voor jongeren uit het technisch en aanvullend bouwonderwijs én aan bachelors. “Jammer is alleen dat de bouw een imago heeft van ‘huizen en bakstenen’, terwijl de sector divers en verrassend is. Die diversiteit moeten we beter communiceren. De kneepjes van het vak leer je nog altijd op de werf, door het type bouwbedrijf waarvoor je kiest. Vooral daar leer je de niche waarin je je wilt specialiseren.”

“Als bouwvakker kun je ook via verschillende stelsels – weekendopleiding, winteropleiding –in luwe periodes mét loonbehoud opleidingen volgen. Goed voor levenslang leren en gemotiveerd up-to-date blijven. Zo wordt vernieuwen en bijscholen iets natuurlijks. Kandidaten opleiden op de werf blijft wel een investeringsrisico voor de werkgever – jongeren zijn mobieler dan vroeger – maar zo leer je als werkgever wél je cultuur bij te sturen als het moet. Investeren in opleiding is nu trouwens gewoon een must. Goede kandidaten krijgen bij wijze van spreken al een contract voor ze bij de rekruteerder zitten.”

Zwaar beroep, toch werkbaar

50-plussers vormen een belangrijk contingent bij de Belgische bouwvakkers. “Maar iemand van 55 jaar overhaal je niet zomaar om terug in de sector te stappen als je al 30 jaar op een werf hebt gestaan. Het blijft een zwaar beroep. Wel zijn er veel meer ergonomische hulpmiddelen dan vroeger, om je rug te sparen bijvoorbeeld. Bouwjobs zijn werkbaarder geworden en een goede arbeidsorganisatie helpt.”

“Van onze eigen 23 medewerkers is bijna de helft 50-plus. Een werf werken we af in teams van twee of drie. Dat stimuleert betrokkenheid, fierheid en motivatie. We hebben zelfs een bouwvakker van meer dan 60 jaar die nog niet weg wil, ook al is hij op zijn veertiende nog bij mijn vader begonnen. Zittend op de knieën of voorovergebogen werk hoeft hij niet meer uit te voeren, alleen nog machinale of voorbereidende/sturende taken. De jongere collega’s aanvaarden dat. Wie niet inzet op zo’n teamgeest, vindt geen mensen meer.”

