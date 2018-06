Kompany over zijn blessure: “Ik ben niet ongerust over het WK”

Vincent Kompany ging vrijdag samen met collega-Rode Duivel Nacer Chadli op bezoek bij een Brusselse school. Daar zei hij dat hij erin vertrouwt dat hij het WK haalt, ondanks de blessure die hij opliep in de oefenmatch tegen Portugal.

Tijdens een schoolbezoek nam Vincent Kompany niet deel aan wedstrijdje met de leerlingen. Geen risico’s. “Dat doet me wel een beetje pijn, maar ik heb thuis kinderen met wie ik nog vaak ga kunnen voetballen”, zei hij.

De leider van de Belgische verdediging had goed nieuws voor de natie. “Ik heb vertrouwen dat het goedkomt met mijn blessure. Ik heb niet gevolgd wat de media allemaal schreven, maar ik voel me goed. Zo’n blessure komt altijd hard aan en ik heb al vaak teruggevochten. Dat ga ik nu ook doen. Ik heb een objectief in mijn hoofd en dat probeer ik te halen. De eerste match in Rusland? Dat zullen jullie wel zien. Mijn valiezen staan klaar.”

Tegen de schoolkinderen zei Kompany dat hij maandag nog rust moet nemen tegen Costa Rica, maar hij verzekerde hen dat hij er wil staan voor het WK. “Ik ben lichtgeblesseerd, maar dat maakt niets uit. Ik blijf met dezelfde ingesteldheid het WK voorbereiden. Ik ben misschien niet de meest realistische maar ik wil aan het WK beginnen om wereldkampioen te worden.”