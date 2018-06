Sensationele penaltyreeks: 22 strafschoppen, een beauty en ruziënde doelmannen

Er wordt nog al te vaak gelachen met de Major League Soccer, de Amerikaanse eerste voetbalklasse. Maar hoe je het ook draait of keert, de MLS is een spectaculaire competitie. Dat weet nu ook Bastian Schweinsteiger. De Duitse legende moest alles uit de kan halen met Chicago Fire om Columbus Crew uit te schakelen in de beker. Na 120 minuten stond het 2-2 en dus volgde een penaltyreeks. Daarin was Chicago uiteindelijk het sterkst met 10-9, na in totaal 22 strafschoppen. De beslissende werd gemist door Crew-doelman Logan Ketterer, die daarvoor verbaal uitgedaagd was door zijn collega Richard Sanchez.