Toptransfer Liverpool dreigt een soap te worden

Liverpool beschikt volgend seizoen al zeker over twee nieuwe middenvelder: Naby Keita (Leipzig) en Fabinho (Monaco). De Reds dachten echter ook al zeker te zijn van de komst van Nabil Fekir (Lyon), alleszins volgens verschillende Franse en Engelse media. Maar dat blijkt niet te kloppen.

Fekir geldt al jaren als een toptalent maar zijn carrière werd afgeremd door blessures. Vorig seizoen nam de spelmaker van Lyon echter een leidersrol op zich met 18 goals en 7 assists voor de nummer drie uit de Ligue 1. De 24-jarige Fransman, die met Les Bleus naar het WK trekt, wordt al weken aan Liverpool gelinkt en zou vandaag medische testen ondergaan op Anfield. Daarna zou hij een vijfjarige contract tekenen en de club van Simon Mignolet 55 miljoen euro kosten.

Dat is echter allemaal niet naar de zin van Olympique Lyonnais. De Franse club ontkende formeel de berichten in de media over Fekir.

“Olympique Lyon ontkent formeel de informatie die media verspreiden over de transfer van Fekir naar Liverpool”, stelt de club in een verklaring. “In een periode waarin elk gerucht wordt gepresenteerd als een feit willen we iedereen erop wijzen dat alleen de informatie die wijzelf brengen klopt.” Wordt vervolgd...