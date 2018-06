Drama bij Argentijnen: Manuel Lanzini scheurt kruisbanden en mist WK

Brussel - Argentinië zal in extremis nog een wissel in zijn WK-selectie moeten doorvoeren. Manuel Lanzini liep vrijdagmorgen op training een scheur op in de voorste kruisbanden van zijn rechterknie. Dat maakte de Argentijnse selectie bekend op Twitter. Een vervanger werd nog niet aangeduid.

De 25-jarige Lanzini, in clubverband actief voor het Engelse West Ham United, debuteerde in juni vorig jaar voor La Albiceleste. Sindsdien behaalde hij vier caps. Vorige week woensdag speelde hij nog een uur mee in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd van Argentinië tegen Haïti.

Argentinië is in Rusland in de poulefase ingedeeld in groep D. Het neemt het achtereenvolgens op tegen IJsland (16 juni), Kroatië (21 juni) en Nigeria (26 juni).