Internationale jeugd in Brakelse wei

Diggie vzw is al 44 jaar een vaste waarde in de schilderachtige Brakelse heuvels. De vzw blaast de link tussen mens en natuur nieuw leven in en focust op kinderen en jongeren. “De boerderij is daarbij een middel. De skills die je hier verwerft, openen je wereld”, zegt coördinator Fien Neirynck.

Diggie combineert jeugdwerk, kampen en animatorcursussen waarvoor jonge vrijwilligers gemotiveerd en begeleid worden. “Voor kinderen en jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond hebben we extra aandacht”, zegt Fien Neyrinck. “We werken samen met Steunpunt Vakantieparticipatie, waardoor kinderen met of zonder beperking voordelig op kamp kunnen. Inclusie is een belangrijke drijfveer. De kampen zijn er tot vijftien jaar, vanaf die leeftijd kun je animator worden.”

Arbeidszorg

Nog een pijler van de werking van Diggie vzw is arbeidszorg. “Wij zijn een erkend arbeidszorginitiatief voor mensen met een arbeidsbeperking. En dan werken we samen met voorzieningen voor mensen met een mentale beperking. Die komen hier klussen. Via Amon vzw bieden we ook jongeren uit de bijzondere jeugdzorg een time-out. Wie om een of andere reden niet op school zit, kan hier een dag per week terecht. Een week of twee op adem komen vanuit een jongerenvoorziening kan ook.”

“Ten slotte zijn we ook een jeugdverblijfcentrum: jeugdwerkgroepen, families of vriendengroepen kunnen de boerderij huren voor een weekend. Een werking met vele lagen waarin misschien nog een beetje mei ’68 verscholen zit. Duurzaamheid in al zijn facetten is een belangrijk uitgangspunt. Zoals voor een bewust aankoopbeleid van drukwerk en voeding, maar ook in bewust omgaan met mensen en organisaties.” Europese vrijwilligers kunnen een jaar lang terecht voor een traject. Dit jaar komt er een vanaf september.

Hoe organiseren?

Waarom willen jongeren uit IJsland, Turkije of Spanje naar Brakel en hoe organiseer je zoiets? “Diggie hostte al meerdere Europese vrijwilligers van jonger dan dertig. Dat doen we via het EU-programma Youth In Action. Je moet een accreditatie aanvragen. Dan dien je een concreet project in waarin je uitlegt waarvoor je vrijwilligers wilt inzetten. Krijg je goedkeuring, dan neemt Youth in Action de reis- en verblijfkosten van je vrijwilliger op zich. Voor onze laatste oproep kregen we tweehonderd reacties. Mensen met een verschillende opleidingsachtergrond, die hier ervaring komen opdoen. Grotendeels avontuurlijke sociaal geëngageerde mensen”, vertelt Fien Neyrinck.

