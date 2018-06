Dubbelganger van Kim Jong-un vier dagen voor top opgepakt in Singapore

Vier dagen voor de top tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea in Singapore heeft de stadstaat een dubbelganger van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un naar eigen zeggen een onvriendelijke ontvangst gegeven. De Australiër met de artiestennaam Howard X werd vrijdag bij zijn aankomst op de luchthaven door de immigratiedienst lange tijd vastgehouden. Uiteindelijk werd de muziekproducent, die dezelfde bril en dezelfde haarsnit als Kim draagt, het land binnengelaten.

X schreef op zijn Facebookpagina: “Toen ik om 03.30 uur in Singapore landde, werd ik door een ambtenaar opgewacht en die vroeg me of ik de dubbelganger van Kim Jong Un ben (...). Daarna werd ik naar een lokaal gebracht waar ik werd vastgehouden en twee uur lang werd verhoord”. X was eerder al in Singapore geweest en had zich daar enkele dagen geleden graag laten fotograferen. Maandag is een ontmoeting gepland met een dubbelganger van de Amerikaanse president Donald Trump, een man met de naam Dennis Alan. De echte top vindt dinsdag plaats.

X deelde mee dat de autoriteiten hem gezegd hebben dat beide dubbelgangers ver weg van de beveiligde zones moeten blijven, die voor de topontmoeting zijn ingericht. Het gaat om de omgeving rond de hotels, waar de top moet plaatsvinden en waar Trump en Kim zullen overnachten. Zowel Washington als Pyongyang gaven voorlopig geen commentaar.