Zlatan Ibrahimovic haalt nog eens uit: “Het WK is het grootste voetbalfeest en ik ben er niet bij. Ik weet waarom...”

Zweden plaatste zich verrassend voor het WK door in de barrages Italië uit te schakelen. Het deed dat zonder Zlatan Ibrahimovic, die ook niet werd opgenomen in de WK-selectie. De speler van LA Galaxy kwam daar nog eens op terug en haalde meteen uit naar de Zweedse media.

“Het WK is het grootste feest in het voetbal”, stelde de 36-jarige spits na een training van zijn MLS-ploeg. “De beste spelers zullen daar te zien zijn en Zlatan is er niet bij. Dat had wel gemoeten.”

Ibrahimovic wist ook wat de reden achter zijn niet-selectie was, ondanks dat hij twee jaar geleden het nationale team vaarwel zei. “Het is de mentaliteit van de Zweedse media. Ik heb nu eenmaal geen typische Zweedse naam. Mijn houding en gedrag zijn ook niet echt Zweeds. En toch ben ik de topscorer aller tijden van de Zweedse nationale ploeg.”

“Ik heb toch gewonnen wat ik gewonnen heb. Ik heb voor Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United en Galaxy gespeeld. Dus als je zogezegd niet weet hoe je in een collectief moet spelen, maar je hebt wel voor de grootste clubs ter wereld gespeeld én gewonnen? Dus ik weet hoe ik moet winnen, vertrouw me. En ik ben er goed in ook.