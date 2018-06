Elke zomer meer dan 60 jobstudenten bij Nationale Loterij

De vakantie is (stilaan) in aantocht. Een typische periode voor vakantiejobs. Niet alleen horeca of warenhuizen werven volop jobstudenten aan, ook gevestigde organisaties. Zo biedt de Nationale Loterij elke zomer meer dan zestig plaatsen voor jobstudenten. Het moet de Loterij ook helpen om aansluiting te behouden met de jonge doelgroep.

“Jaarlijks krijgen wij ruim tweehonderd kandidaturen”, vertelt Vicky Van Vreckem, verantwoordelijk voor de jobstudentenwerking van de Nationale Loterij. “Studentenjobs en stages helpen ons voeling te houden met onze jonge doelgroep van spelers tussen 18 en 24 jaar”, stelt ze. “Ook onze maatschappelijke opdracht telt. Zo bieden we kansen aan jongeren om werkervaring op te doen.”

Iedereen verdient evenveel

De jobs zijn ofwel op de hoofdzetel in Brussel (vooral administratieve jobs) als op de regionale kantoren (zoals logistieke ondersteuning) en alleen in de vakantieperiode: van juli tot september. “De takenlijst wordt bepaald in functie van de noden van de dienst en het profiel van de toegewezen kandidaat”, verduidelijkt Van Vreckem. “Zowel kinderen van personeelsleden als externe kandidaten krijgen een kans.”

De gemiddelde duur van een opdracht bedraagt doorgaans veertien dagen. Opvallend is dat iedereen evenveel verdient, los van de opdracht of tewerkstellingsplaats. Gebruik van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer wordt terugbetaald. “Zo sluiten onze jobstudenten zich aan bij ons duurzaamheidsbeleid.”

E-games testen

De Nationale Loterij heeft intussen al wat ervaring met jobstudenten. “Het is een goedlopend proces dat in januari begint. In april wijzen we de kandidaten toe die we in mei en juni contacteren”, stelt ze. “We volgen de zomerstudenten nauw op. Dat start bij het onthaalmoment op elke eerste dag van de verschillende periodes en eindigt met een evaluatiemoment. Het HR-team stuurt tijdens de werkperiode ook bij waar nodig, samen met de studentenbegeleiders op elke dienst.”

Jobstudenten helpen ook om de producten beter bekend te maken bij deze doelgroep. “We bieden hen ook de kans om producten als e-games te testen en hun mening te geven. Hun feedback is voor ons belangrijk want het houdt ons scherp én dicht bij onze jonge spelers.”

Wat moet je als jobstudent in je mars hebben? “Interesse hebben voor het bedrijf, correct en stipt je dossieradministratie verzorgen, engagement en flexibiliteit tonen, je leergierig en constructief opstellen en uitdrukken, een positieve attitude hebben en respect tonen voor collega’s”, somt Van Vreckem op. “Een goede jobstudent heeft een voetje voor bij een eventuele latere sollicitatie.”

