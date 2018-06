Baby van transgender man kan eerste kindje worden zonder legale moeder

De rechtbank in Londen buigt zich onder grote belangstelling over een gevoelige kwestie. De transgender man, die een vrouw was maar voor de geboorte van zijn baby van geslacht veranderde, wil zich nu erkend zien als vader van het kind en niet als moeder. Als dat lukt, wordt de baby in kwestie de eerste persoon zonder legale moeder. Dat melden Britse media.

De man in kwestie was een vrouw tot hij zich enkele jaren geleden realiseerde dat hij een man wild zijn. Sindsdien leeft hij als man en onderging hij zelfs een operatie om zijn bovenlichaam te “veranderen”. Meer dan een jaar geleden, nog voor de geboorte van zijn eerste baby, kreeg hij het certificaat dat hij voortaan als man door het leven gaat.

Toen hij enkele maanden later beviel van een kind, werd de man in officiële documenten genoemd als de moeder van het kind. Dat steekt: hij wil liever als ‘vader’ of ‘ouder’ in het papierwerk staan. Niet evident, want volgens de letter van de wet moet de verwekker van het kind als moeder geregistreerd staan.

“Het is nochtans een aanvaard feit dat een man geworden vrouw wettelijk haar vermogen om kinderen te verwekken mag behouden en mag bevallen”, zei Hannah Markham, hoofd van het advocatenteam van de man, in de rechtbank.

In zijn verzoek schreef de man dat ‘moeder’ genoemd worden een inbreuk is tegen de mensenrechten. “Het is niet gepast of noodzakelijk gezien de veranderingen die de jongste jaren gebeurd zijn in de maatschappij.”

Rechter Justice Francis buigt zich in Londen over de zaak. Hij zei dat een soortgelijke kwestie zich nog nooit heeft aangediend in Engeland of Wales. “Als de man dit wint, zal de wet wellicht veranderd moeten worden.” Als het effectief zover komt, zal het kindje van de man het eerste zijn dat geen legale moeder heeft.