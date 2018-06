Kogel is door de kerk: extra rijtest (100 euro) voor wie vanaf juli rijbewijs haalt

Het is nu zeker: wie vanaf 1 juli zijn autorijbewijs haalt, moet zes maanden later verplicht terug naar de rijles. De beginnende chauffeurs zullen maximaal 100 euro betalen voor de nieuwe test.

Wie vanaf juli een rijbewijs behaalt, moet 6 tot 9 maanden later een extra leermoment bijwonen om de rijvaardigheden bij te schaven. “Met het Terugkommoment willen we ervoor zorgen dat we straks minder verkeersslachtoffers moeten betreuren,” zegt Vlaams Verkeersminister Ben Weyts.

Concreet zullen beginnende chauffeurs tussen de 6 en de 9 maanden na het behalen van hun rijbewijs een terugkommoment van 4 uur moeten bijwonen. Het gaat om een extra leermoment dat de rijvaardigheden extra aanscherpt.

Rijden met promillebril

Tijdens het terugkommoment zullen de beginnende chauffeurs ook praktijkoefeningen doen op een afgesloten oefenterrein, zoals bijvoorbeeld een noodstop- en slalomoefening of rijden met een promillebril, waarmee je het effect van alcohol op je rijgedrag ervaart.

Zo geeft de alcoholbril je het gevoel dat je gedronken hebt. Lees verder onder de video.

“De beginnende chauffeurs gaan ook dieper in op sociaal rijgedrag en een cultuur van verkeersveiligheid”, zegt Weyts. “Hoe ontsnap je bijvoorbeeld aan de groepsdruk om toch een glas te drinken als jij de chauffeur bent? Hoe reageren bij een ongeluk?”.

100 euro

Het terugkommoment wordt verplicht voor chauffeurs die vanaf juli hun rijbewijs halen. De eerste terugkommomenten zullen dus plaatsvinden in januari 2019. De beginnende chauffeurs zullen maximaal 100 euro betalen. Dat geld gaat integraal naar de organisatie en de inhoud van het terugkommoment. De Vlaamse Overheid zal per deelnemer nog eens 20 euro moeten opleggen om de financiering rond te krijgen. Je kan zo in Vlaanderen een rijbewijs behalen voor een totale kost van 174 euro, en in dat bedrag is de 100 euro voor het terugkommoment al meegenomen. In Duitsland ligt die kostprijs op 1.400 euro, in Frankrijk en het Verenigd Koningrijk is dat 1.500 euro en in Nederland zelfs 2.500 euro. Weyts: “Vlaanderen blijft de goedkoopste van Europa”.

Kritiek

Weyts beseft dat de invoering van het terugkommoment geen populaire beslissing is. “Niet iedereen vindt dit leuk, maar het is wel nuttig. Laat het dus maar even stormen. In Finland en Oostenrijk leidde de invoering van een terugkommoment tot een fikse daling van het aantal verkeersdoden in de doelgroep, van -15% tot zelfs -28%. Als het terugkommoment ook in Vlaanderen mensenlevens redt, dan is het mij alle kritiek waard”.