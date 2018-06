Status bijgewerkt: Adnan Januzaj van afvaller nummer één naar invaller nummer één bij de Rode Duivels

Het zou een melding op Facebook kunnen zijn: Adnan Januzaj (23) heeft zijn status bijgewerkt. Van gedoodverfde afvaller nummer één naar invaller nummer één. Tien dagen geleden gaven we hem in deze krant slechts dertig procent kans om tot de definitieve WK-selectie te behoren, na twee van de drie oefenduels blijkt dat hij in Rusland de luxe-invaller zal zijn die matchen kan doen kantelen.