Belgische spits moet straks kiezen tussen Wolfsburg, Anderlecht en Club Brugge: “Ik ben klaar om eender waar aanvalsleider te worden”

Twee jaar geleden was Landry Dimata (20) nog een nobele onbekende. Daarna ontplofte de spits bij KV Oostende en vorige zomer werd hij voor dik elf miljoen verkocht aan het Duitse Wolfsburg. Het eerste jaar bij onze oosterburen was zeker niet makkelijk, maar toch staat zowel Anderlecht als Club Brugge te springen om Dimata voor minstens één jaar over te nemen. Tijd voor een exclusief gesprek. “Ik ben klaar om de aanvalsleider te worden. Eender waar.”