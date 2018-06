Kroatië spuwt op zijn sterspeler: Real-speler raakt verstrikt in web van publieke vijand nummer één

Luka Modric (32) is een van de beste middenvelders ter wereld, maar toch ­vallen de Kroaten niet massaal in zwijm voor hun sterspeler. Modric’ verwevenheid met de meest gehate man van ­Kroatië, ex-voetbalbobo Zdravko Mamic, zorgt voor grote verdeeldheid. De Kroatische aanvoerder trekt net als collega-international van Liverpool Dejan Lovren zelfs met zorgen over een mogelijke celstraf naar het WK.