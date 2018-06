Vijverkarwei loopt verkeerd: gemeentewagen belandt in water

Wevelgem - Enkele arbeiders van de groendienst van Wevelgem hebben al betere vrijdagen gekend. Toen ze in het gemeentepark voorbereidingen troffen voor Feest in het Park, belandde hun wagen in de vijver.

“We waren sinds donderdag bezig met eendenkroos uit het water te halen”, zegt een van de medewerkers. “Om die groene drek eruit te scheppen, hadden we de auto met de laadbak richting de vijver gezet. Maar plots begon hij te glijden, wellicht door het gewicht van de eendenkroos en de glibberigheid van het gras.”

Foto: gsd

De auto belandde met de achterste wielen en de laadbak in de vijver. De vier werknemers die het zagen gebeuren, bleven ongedeerd. “Met twee tractors hebben we de auto kunnen opheffen en uit de vijver trekken. Hij rijdt nog.”

De gemeentewerkers kregen wel meteen de opdracht hun karwei te staken. Het was de derde wagen die ze hadden gevuld. “De vijver was overwoekerd met eendenkroos. We wilden het weghalen voor de veiligheid van de kinderen die naar Feest in het park komen, zodat ze de vijver goed zouden zien liggen.”