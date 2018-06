Anderlecht beloont revelatie Saelemaekers met nieuw contract

Anderlecht - RSC Anderlecht heeft vrijdag bekendgemaakt het contract van rechtsachter Alexis Saelemaekers open te breken. Het jeugdproduct van paars-wit, die nog een lopende overeenkomst had tot juni 2019, verlengde tot medio 2022.

De 18-jarige Saelemaekers maakte midden februari op Stayen tegen Sint-Truiden zijn profdebuut voor Anderlecht. Sindsdien bewees hij meermaals zijn waarde voor de Brusselaars. In Play-off I kwam Saelemaekers in elke wedstrijd in actie. Hij kon echter niet beletten dat Anderlecht zijn landstitel aan Club Brugge moest laten en uiteindelijk als derde eindigde.