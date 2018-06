Bejaarde vrouw (90) aangevallen en zwaar toegetakeld in eigen bed

Een hulpeloze 90-jarige vrouw is zaterdag aangevallen en zwaar in elkaar geslagen terwijl ze thuis in haar bed lag. Pas na twee dagen troffen haar zoon en zus haar zwaar toegetakelde lichaam aan. Ze is buiten levensgevaar, de politie hoopt de inbreker nog te vinden.

Iris Warner (90) was een onafhankelijke vrouw, woonde al tientallen jaren in haar huis in het noordwesten van Londen, ging elke dag naar de krantenwinkel, vulde elke dag kruiswoordraadsels in en sprong gezwind de bus op om boodschappen te gaan doen.

Maar zaterdag werd ze het slachtoffer van bruut geweld. De Britse herinnert zich nog vaag hoe een mogelijke inbreker haar in de namiddag wekte. De man boog zich over Warner, sloeg haar meerdere keren op haar hoofd met ”een soort van voorwerp” en liet de hulpeloze bejaarde vrouw voor dood achter.

In levensgevaar

Pas twee dagen later vonden haar zoon Jeffrey (60) en haar zus Lesley Tranter - een zeventiger - haar toegetakelde lichaam. Iris vocht dapper voor haar leven, werd naar het ziekenhuis gebracht en herstelde daar wonderwel. De Britse heeft het nog moeilijk om wakker te blijven en moet veel rusten, maar het gaat opmerkelijk goed na wat haar overkomen is.

Waar niet naar te kijken is: de gigantische blauwe plekken in het gezicht en op de armen van de vrouw. Ze werd het slachtoffer van een inbreker die uit was op haar inboedel, vermoeden de speurders, want zowel haar slaapkamer als de rest van haar woning werden helemaal omgekeerd en uitgebreid doorzocht.

“We zijn geschokt”, zegt haar zoon Jeffrey in Metro. “Zoveel geweldig tegen onze moeder, een hulpeloze 90-jarige vrouw. We voelen ons geschokt en misselijk. We vragen iedereen die informatie heeft om zich te melden. De verantwoordelijke moet berecht worden.”

“Vreselijke aanval”

De Britse politie-inspecteur Saj Hussain noemt het een “vreselijke aanval, die werd uitgevoerd op een zeer kwetsbare oude vrouw in haar huis. Het moet enorm angstaanjagend geweest zijn voor Iris. Ze heeft meerdere complicaties bovenop de verwondingen die ze opgelopen heeft. Ze zal heel lang in het ziekenhuis moeten blijven.”

De politie heeft foto’s verspreid van de verwondingen en de vrouw en hoopt dat getuigen naar voren zullen komen, of dat de dader berouw krijgt en zich meldt.