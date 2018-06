LIVE. Fans staan in enorme wachtrij voor open training van Rode Duivels

Yannick Carrasco verkondigde in zijn persconferentie dat hij er absoluut geen problemen mee heeft om in de schaduw te staan van toppers als Hazard, Lukaku en De Bruyne. Die laatste is momenteel de man die zegt waar het op staat bij de Rode Duivels: "Het tactische plan is nog niet helemaal klaar maar er wordt aan gewerkt." Daarna verdwenen de twee snel om aan te sluiten bij de rest. Volg hier LIVE de open training van de Rode Duivels!