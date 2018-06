Van een hoertje als verjaardagscadeau tot een zwembadfeestje met naakte meisjes: de grootste seksschandalen uit het voetbal

Een orgie met maar liefst dertig prostituees, dat is waar negen spelers van de Mexicaanse nationale ploeg zich mee bezighielden een week voor de start van het WK voetbal. “Het was hun vrije dag”, aldus de voetbalbond. Het moet gezegd: de voetbalwereld valt niet meer achterover van een orgie meer of minder. Een bloemlezing.