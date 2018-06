President Trump overweegt gratie voor Mohammed Ali

De Amerikaanse president Donald Trump overweegt postuum gratie te verlenen aan voormalig wereldkampioen boksen Mohammed Ali. De legendarische atleet werd ooit veroordeeld door een militaire rechtbank, omdat hij dienst weigerde tijdens de oorlog in Vietnam. Ali overleed in juni 2016.

In 1967 weigerde Ali gehoor te geven aan een oproep voor militaire dienst. Hij werd gearresteerd en verloor zijn wereldtitel en zijn bokslicentie. Hij verscheen drie jaar niet in de ring. In 1971 tekende Ali met succes beroep aan tegen zijn straf bij het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Trump zei dat hij aan nog 3.000 mensen overweegt gratie te verlenen.