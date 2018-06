Red Flame Tessa Wullaert gaat geen discussie uit de weg: “Duivels zijn meer met uiterlijk bezig dan wij”

Welkom aan onze WK-columniste! “Jááá...”, lacht het uithangbord van de Red Flames verrukt. “Blij dat ik mij mag laten horen!” Dat doet Tessa Wullaert (25), door ploegmaats bij de tien beste speelsters ter wereld genoemd en volgend seizoen wellicht bij Manchester City, graag. Over voetbal, over voetbal en vrouwen en nu ook over het WK. Al moet dat straks ergens vanuit een all-inhotel onder de zon. “We gaan wel zo veel mogelijk matchen zien. En dan maar discussiëren met mijn lief!” Maar wij mogen eerst. Kennismaking met de drie gedaanten van Tessa, Red Flame met ballen.