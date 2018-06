Groot tekenalarm: jeugdbewegingen treffen massaal voorbereidingen vooraleer ze op kamp vertrekken

Teken zetten hun opmars voort. Vorig jaar noteerde Tekennet een record van 7.000 tekenbeten, ondanks de droge zomer. Straks begint de grote vakantie en dan trekken jeugdbewegingen weer op kamp. Nieuw in de voorbereiding: hoe om te gaan met teken en tekenbeten. Jeugdbewegingen vragen alvast massaal de tekengids van het Agentschap Zorg en Gezondheid aan. “We moeten ze maar blijven bijdrukken.”

Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen, zegt dat ze de tekengids van Zorg en Gezondheid stuurden naar alle leidingen die straks op kamp vertrekken. “We willen geen paniek. Maar wel verhoogde waakzaamheid.”

In de tekengids staan concrete aanbevelingen. Telkens de groepen in de natuur zijn gaan spelen, moeten de leden en de leiding zichzelf of elkaar controleren. Over het hele lichaam, maar speciaal op de warme plekken zoals achter de oren, onder de oksels en de knieholtes. Want daar stillen de teken het liefst hun bloedhonger. Wordt er een teek gevonden dan zegt het handboekje hoe die er in één beweging uit te trekken. Daarna moeten je één maand waakzaam blijven voor ziektesymptomen zoals een vlekje rond de beet, koorts en spierpijn.

Hersenvliesontsteking

“Daarnaast raden we onze groepen die naar het buitenland gaan aan zich vooraf te informeren hoe het ter plaatse zit met de teken. In sommige landen kunnen tekenbeten leiden tot hersenvliesontsteking”, zegt Van Reusel.

Ook de Chiro bereidt zich voor op de tekenzomer. Een woordvoerder: “Ook onze leden krijgen de gids van Zorg en Gezondheid mee. Maar daarnaast geven we ook preventietips: draag schoeisel en kledij met lange mouwen en een tekenbandje, wanneer je in het bos gaat spelen.”

“Ook de KSA is tijdens het kamp waakzaam voor tekenbeten”, zegt woordvoerder Brecht Goerlandt “en wanneer we terug zijn, vragen de we de ouders nog eens extra hun kinderen te controleren.”

Meer en langer teken

Teken. Vroeger hoorde je er amper iets over. Nu zijn ze een constante dreiging. “Daarvoor zijn twee redenen”, zegt Peter Hendrickx van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “De aangroei van onze populatie reeën en everzwijnen, op wie de teken massaal aanwezig zijn. Maar er is ook de klimaatopwarming: er zijn meer dagen waarop het warmer is dan tien graden, de temperatuur waarop teken actief worden.”

Wat is het gevaar van teken?

“Een tekenbeet op zich is niet gevaarlijk. Wel wanneer die teek besmet is met de bacterie Borrelia burgdorferi, die leidt tot de ziekte van Lyme, die onze zenuwen en gewrichten aantast”, zegt Peter Hendrickx. “Het goeie nieuws is: slechts 15 procent van de Lyme-teken is besmet. En de teek moet twaalf uur in je lichaam zitten, vooraleer je besmet kan raken. Dus: grondig controleren na het bosspel, teek eruit halen en je bent veilig.”