Kevin De Bruyne: “Het tactisch plan is nog niet af, maar er wordt hard aan gewerkt”

Kevin De Bruyne heeft vertrouwen in het WK. Sinds hij in november aan de alarmbel trok door te zeggen dat er een tactisch plan moet komen, zijn er volgens de middenvelder van Manchester City al stappen vooruit gezet. “Het tactisch plan is nog niet af, maar er wordt heel hard aan gewerkt. Dat vind ik positief.”

Na het Europees kampioenschap voetbal in Frankrijk was er van buitenaf kritiek op de spelers van de Rode Duivels dat ze pas achteraf hebben gezegd dat de tactiek van Marc Wilmots niet deugde. Daarom dat Kevin De Bruyne dit keer al voor het WK de kat de bel aanbond. Na de interland tegen Mexico vroeg hij om een tactisch plan. “En ik heb er geen spijt van dat ik dat toen heb gezegd”, zegt De Bruyne. “Er zijn andere aspecten in de training ten opzichte van toen ik gezegd heb dat er een tactisch plan moet komen. De trainer probeert dingen uit om te zien welke spelers wat aan kunnen. Maar het kan altijd beter. Dat is niet alleen bij de Duivels zo. Ook bij City. Zelfs na een super seizoen. Iedereen maakt fouten. Het is zaak die zo goed mogelijk te minimaliseren.”

Het plaatje is nog niet perfect, maar De Bruyne gelooft dat het in orde komt. “Het tactische plan is nog niet klaar, maar er wordt wel hard aan gewerkt. Veel spelers nemen initiatief, wat wel belangrijk is. Elke meeting zijn er spelers die opstaan en hun mening zeggen. Ik voel dat de ploeg er alles aan doet om als groep vooruit te gaan. Dat is voor mij het belangrijkste.”

Ook de hoge pressing vond De Bruyne in november nog een probleem. “Maar ook dat gaat beter. Er zijn altijd mindere momenten, maar die moeten we kunnen overbruggen door geen goal tegen te krijgen. Als je op het WK de moeilijke momenten kan overleven, ga je ook beter zijn op de goede momenten en matchen winnen.”

Leider

In de voorbije oefenwedstrijden viel het op dat de middenvelder van Manchester City druk gesticulerend zijn ploegmaats meer probeerde te sturen dan voordien. De Bruyne toont zich steeds meer een leider op het veld. “Ik probeer de ploeg bij te sturen waar nodig, dat is de enige manier om vooruitgang te boeken. Vroeger deden we dat te weinig. Het is het moment om de fouten te zien, bij te sturen en op te lossen. Waarschijnlijk doe ik dat nu meer dan vroeger, ik heb ook meer ervaring en een leidersrol bij City. Voor de resultaten van het team voel ik me echter niet verantwoordelijk.”

Ervaring



De Rode Duivels zakken na twee kwartfinales op rij en een derde stek op de FIFA-wereldranglijst als een van de schaduwfavorieten voor de wereldtitel naar Rusland af. “Iedereen wil een trofee winnen. Van de 32 landen op het WK zeggen er 15 dat ze het toernooi willen winnen en dus zullen er 14 ontgoocheld achterblijven. Op een toernooi heb je alles nodig om succes te hebben: vorm, geluk, de omstandigheden moeten meezitten. Het enige dat je kan doen is jezelf zo goed mogelijk fysiek en mentaal voorbereiden. In vergelijking met vier jaar geleden hebben we nu wat meer ervaring en weten we hoe de omgang met mekaar in de ploeg is."

"Op persoonlijk vlak zit ik nu verder in mijn carrière: ik eet beter, verzorg me beter en heb m’n lichaam ook beter leren kennen, wat ook logisch is. Ondanks een zwaar seizoen ben ik dan ook fysiek in orde. De laatste maanden heb ik bovendien tamelijk wat vrije dagen gehad. Dat is een beetje de filosofie van Pep (Guardiola, red) bij City: als je fysiek top bent, kan je rusten waardoor je ook mentaal top blijft.”