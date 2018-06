Arts vervolgd voor racisme: “Ben geen racist, heb nog in de brousse gewerkt en 600 negerinnen helpen bevallen”

Antwerpen - Het openbaar ministerie heeft vrijdag tien maanden cel met probatie-uitstel gevorderd voor een 50-jarige dermatoloog die vorig jaar ontslagen werd door het AZ Klina in Brasschaat. Het ontslag volgde op een handgemeen met een patiënt, dat racistisch gemotiveerd zou zijn. De arts pleit schuldig aan de slagen, maar ontkent dat hij een racist is.

De aanleiding voor het incident op 18 januari 2017 was de gemiste afspraak van een Afrikaanse patiënt waarvoor de beklaagde vergoed wilde worden. De man weigerde hem te betalen en begon luid te bellen naar zijn zus. De beklaagde wond zich op, omdat de man niet wilde vertrekken en hij met een wachtkamer vol patiënten zat.

“Mijn cliënt hoefde het geld al niet meer en wilde gewoon verder werken. Hij riep er een bewakingsagent bij en zei opnieuw tegen de man dat hij moest vertrekken, terwijl hij diens portefeuille en gsm van zijn bureau nam. De patiënt greep hem bij de hand en dat was voor mijn cliënt de druppel. Hij gaf hem een duw, wat hij niet had mogen doen”, stelde advocaat John Maes namens de dermatoloog.

De Afrikaanse man knalde met zijn nek tegen een bed en was vijf dagen arbeidsongeschikt. Hij eist een provisionele schadevergoeding van 5.000 euro en de aanstelling van een deskundige, omdat hij nog altijd hinder ondervindt.

De beklaagde had tijdens het incident racistische opmerkingen gemaakt, waardoor de procureur meent dat de slagen racistisch gemotiveerd waren. De beklaagde ontkent dat met klem. “Ik heb nog in de Afrikaanse brousse gewerkt, waar ik zeshonderd negerinnen heb helpen bevallen. Ik ben geen racist”, vertelde hij aan de rechtbank.

Naast de slagen wordt hij ook nog vervolgd voor het ‘dreigen met een aanslag’. Na het incident was hij razend een lokaal binnengestormd en had hij drie personeelsleden de stuipen op het lijf gejaagd. “Hij riep dat hij een bommengordel ging aandoen en dat hij het ziekenhuis ging opblazen. Hij zei ook dat hij thuis twee wapens had en dat hij de directie omver ging schieten, omdat het allemaal hypocrieten waren”, stelde procureur Philip Van Tongerloo.

De verdediging vroeg voor die tenlastelegging de vrijspraak, omdat het slechts een “dwaze manier” was om zijn frustraties en hopeloosheid te uiten. “Ik had wekelijks 15 à 20 mensen die niet kwamen opdagen voor hun afspraken. Ik leed daardoor aan inkomstenverlies, maar in tegenstelling tot in andere ziekenhuizen nam de directie van het Klina haar verantwoordelijkheid niet”, vertelde de dermatoloog. De man kampte ook met een depressie, waarvoor hij nog steeds in behandeling is.

Zijn advocaat pleitte voor een probatie-opschorting. “Mijn cliënt is door zijn ontslag en de media-aandacht al genoeg gestraft om hem nu nog eens tien maanden cel op zijn strafregister te geven. Iedereen kan eens een fout maken en zijn zelfbeheersing verliezen, ook een dokter. Hij verdient een tweede kans”, stelde meester Maes.

Het AZ Klina eist een symbolische euro schadevergoeding. Het vonnis volgt op 29 juni.