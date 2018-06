Huurders laten huis achter als vuilnisbelt, dus beslist eigenaar wraak te nemen

Een huiseigenaar uit de gemeente Rozoy-sur-Serre in het Franse departement Aisne heeft begin deze week wraak genomen op zijn voormalige huurders. Zij hadden zijn huis verlaten zonder rekening te houden met de opzegtermijn. Bovendien hadden ze er een echte vuilnisbelt van gemaakt. Onaanvaardbaar, vond verhuurder Thomas Ravaux.

Thomas Ravaux had meermaals geprobeerd om de voormalige huurders te contacteren, maar zij negeerden alle oproepen en brieven.

“Ze hebben een echte ravage achtergelaten”, vertelt de huiseigenaar aan France Info. “De parketvloer is kapot, er zitten gaten in de muren, alles moet opnieuw geverfd worden en we moeten het hele huis desinfecteren door de ondraaglijke stank.”

Een gerechtsdeurwaarder heeft inmiddels alle schade opgemeten. Kostenplaatje om alles weer in orde te brengen: meer dan 10.000 euro.

Daarom besliste de verhuurder het er niet zomaar bij te laten. Hij laadde hun rommel in een container en dropte alles voor hun nieuwe huis. Een filmpje daarvan plaatste hij op sociale media, waar hij al een heleboel positieve reacties kreeg.

Nochtans riskeert Thomas ook zelf een boete van 450 euro. Het is immers verboden om afval achter te laten op de openbare weg. Lang lag de rommel er echter niet. “De huurders moesten dinsdag nog het trottoir leegmaken en alles naar de vuilnisbelt brengen”, weet hij.