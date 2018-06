Yannick Carrasco: “Ik heb er geen probleem mee om in de schaduw te staan van De Bruyne, Hazard en Lukaku”

Yannick Carrasco: “Mijn eerste coach in China had - met alle respect - niet zo veel voetbalkennis.” Foto: Isosport

Een ophefmakende transfer naar China, problemen aan de knie en dan de ploeg die je pas in februari verliet zien pronken met een Europese trofee. Yannick Carrasco kende geen vlekkeloze aanloop naar het WK voetbal. “Maar ik voel me goed, hoor.”

Zonder ongelukken lijkt hij op weg naar een basisplaats op het WK, Yannick Carrasco. Hij stond in de vriendschappelijke wedstrijden twee keer op rij in de basis. En zijn gedoodverfde vervanger Nacer Chadli viel vorige woensdag wel in, maar speelde geen minuut op de linkerflank van Carrasco. Die lijkt dus stevig in het zadel te zitten. “Dat ik titularis zal zijn? Dat weet ik zo nog niet. Er zijn hier veel goede spelers. Ik ben blij om deel uit te maken van de 23 geselecteerden. Ik ga gewoon zo goed mogelijk proberen te presteren om mijn plek te behouden. Want er zijn nog andere getalenteerde spelers op mijn positie.”

Die positie is op de linkerflank. En hoewel hij in China een meer aanvallende rol heeft, voelt hij zich daar toch het beste. “Mijn favoriete positie? De linkerflank. Met iets minder verdedigend werk dan bij België? Misschien (lacht). Want elke aanvallend ingestelde speler wil liever aanvallen dan verdedigen. Maar ik doe wat de coach van me vraagt en voel me steeds beter op die plek.”

Yannick Carrasco stond twee jaar geleden nog in de finale van de Champions League. Vandaag staat hij in de schaduw van andere spelers van de Rode Duivels door zijn transfer naar China. “Ik weet wat ik waard ben. Ik moest een beslissing nemen voor het WK, voor Atlético en voor mezelf. Ik sta daar nog steeds honderd procent achter. Kijk, voor mij is Hazard een topspeler, Lukaku en De Bruyne zijn dat ook. Dat ik nu in hun schaduw sta, daar heb ik absoluut geen probleem mee.”

Hij zegt het niet letterlijk, maar Carrasco laat wel doorschemeren dat hij in het begin van zijn periode bij Dalian Yifang grote ogen heeft getrokken. “Er is een groot verschil met Atlético Madrid, natuurlijk. De cultuur is er anders en de infrastructuur is wat minder. In het begin hebben we enkele zware verliezen geleden. Maar daar was een reden voor. Bijna alle Chinese clubs hadden een voorsprong op ons, want zij werkten met een Europese trainer terwijl wij een Chinese coach hadden die - met alle respect - niet zo veel voetbalkennis had (lacht). Nu ook wij een Europese trainer hebben, gaat het beter.”

Axel Witsel heeft in de aanloop naar het WK wat extra fysiek werk geleverd om op het niveau van de rest van de groep te komen.“Maar ik speel nog maar een half jaar in China en had nog een goede conditie van bij Atlético Madrid. Ik heb wel wat last gehad van mijn knie. Daarom heb ik heel hard gewerkt om helemaal klaar te geraken, maar vandaag voel ik me heel goed.”

Carrasco zag vanuit China hoe zijn ex-club Atlético Madrid de Europa League won. “Ik ben heel fier op Atlético Madrid dat ze een Europese titel hebben gewonnen. Ik ben blij voor mijn ex-ploegmaats. Jammer dat ik er niet bij was? Ik heb er ook een beetje aan bijgedragen en daardoor staat hij ook op mijn palmares. Maar ik heb niet echt het gevoel dat ik die prijs gewonnen heb, natuurlijk.”