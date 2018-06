ISIS herovert deel van strategische grensstad in Oost-Syrië

De terreurorganisatie Islamitische Staat heeft in het oosten van Syrië delen van hun vroegere bolwerk Albu Kamal heroverd. De extremisten hadden de stad aan de grens met Irak met ten minste tien zelfmoordkandidaten aangevallen. Dat deelde het Syrische Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) in het Britse Coventry vrijdag mee. Er vielen meer dan veertig doden. De aanval is nog niet ten einde.

De voorbije dagen waren er in de regio al zware gevechten tussen regeringstroepen en ISIS-aanhangers. Albu Kamal is van strategisch belang omdat door de grensstad een centrale verbindingsweg tussen Syrië en Irak loopt. Syrische regeringstroepen hadden de stad in het gouvernement Deir ez-Zor in november ingenomen. ISIS-strijders slaagden er eerder al eens in Albu Kamal te heroveren, maar moesten de stad na enkele dagen weer prijsgeven. De terreurorganisatie heeft in Syrië, maar ook in Irak, het overgrote deel van haar vroeger veroverd gebied weer verloren. Maar de jihadisten zijn nog altijd in beide landen actief. Het door de woestijn gedomineerde gebied dient hen als wijkplaats.

ISIS wordt in Syrië door regeringsgezinde troepen bestreden, maar ook door de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die door Koerdische eenheden worden gedomineerd. De SDF zijn in Syrië de voornaamste bondgenoot van de door de VS geleide anti-ISIS-coalitie. Ze hadden enkele dagen geleden ten noorden van Albu Kamal een nieuw offensief gelanceerd.