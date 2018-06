1.000 academici verwijten Francken dat hij vluchtelingen ontmenselijkt

In een open brief klagen meer dan 1.000 academici de manier aan waarop N-VA-staatssecretaris Theo Francken vluchtelingen en mensen zonder papier behandelt. “Hij ontmenselijkt hen en dat is gevaarlijk.”

De openbrief is een reactie op Franckens tweet op de open brief van de universiteitsrectoren van recent. Ook zij riepen op tot een meer humane aanpak. Francken reageerde op twitter dat de rectoren moeten oppassen “als ze politieke spelletjes willen spelen over migratiedossiers, ze de boemerang in hun gezicht zullen terugkrijgen”.

Minder capaciteiten

Nu hebben 1.047 academici van verschillende universiteiten een nieuwe open brief geschreven naar Theo Francken. Daarin stellen ze dat “de oproep van de rectoren voor meer menselijkheid niet alleen hun volste recht is, maar ook hun verdomde plicht.”

De academici schrijven: “We stellen vast dat vluchtelingen en migranten subtiel of minder subtiel ontmenselijkt worden: ze worden voorgesteld als onderdeel van (oncontroleerbare) vluchtelingenstromen en migratiegolven. En migreren zelf wordt als een te vervolgen crimineel feit beschouwd, getuige het gebruik van het woord ‘illegaal’ in plaats van ‘mensen zonder papieren.’ Daarnaast worden ze vaak voorgesteld alsof ze minder capaciteiten, daadkracht en subtiele emoties hebben dan niet-migranten.”

Gevaarlijk

De briefschrijvers waarschuwen nog: “Dehumanisering vormt de context om weinig vragen te stellen bij beleidsintenties die indruisen tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zoals die van Theo Francken in het kader van de hervorming van het Europese migratiebeleid . En indirect creëert dit discours een klimaat waarin polarisatie welig tiert en actie en reactie elkaar haast onmiddellijk opvolgen.”