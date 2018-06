Waarom Trump maar ruzie blijft zoeken: “Het weerspiegelt gewoon zijn narcistische persoonlijkheid”

Wat hebben Emmanuel Macron, Justin Trudeau en Theresa May met elkaar gemeen? Ze zijn de voorbije dagen beledigd door Donald Trump. De Amerikaanse president blijft wild om zich heen schoppen bij de minste tegenwind die hij krijgt. “Het toont nog maar eens hoe moeilijk hij om kan met kritiek”, zegt Amerikadeskundige Bart Kerremans (KU Leuven).

De constante neiging van Trump om ruzie te zoeken, weerspiegelt volgens Kerremans vooral de narcistische persoonlijkheid van de president. “Het toont nog maar eens hoe snel hij kwaad wordt zodra hij voelt dat hij tegenwind krijgt”, aldus Kerremans. “Hij heeft een dunne huis en een kort lontje. En als hij dan kritiek voelt, reageert hij daar heel snel en heel zichtbaar op.”

Macron en Trump: amper anderhalve maand geleden leek nog een ‘bromance’ in de maak Foto: AP

Zo was er een rampzalig verlopen telefoontje van Trump met de Franse president Macron, naar aanleiding van de beslissing van de Amerikaanse president om invoertaksen te laten heffen op Europees staal en aluminium. “Het was afschuwelijk”, klonk het volgens een bron. “Macron dacht dat hij zijn mening vrij zou kunnen geven, door de goede band die ze opgebouwd hebben, maar Trump kan geen kritiek aanvaarden.” Macron beschreef het gesprek later met de woorden van Otto von Bismarck, de Duitse 19de-eeuwse staatsman: “Zoals von Bismarck zou zeggen: als we mensen zouden uitleggen hoe worst gemaakt wordt, is het weinig waarschijnlijk dat mensen ze nog zouden eten.”

Ook de Canadese premier Justin Trudeau deelde al in de klappen: nadat die de beslissing van Trump om ook Canadese producten zwaarder te belasten “belachelijk” noemde, haalde Trump op Twitter uit: “Zeg tegen eerste minister Trudeau en president Macron dat ze de VS hoge heffingen laten betalen en zelf niet-monetaire barrières opwerpen. Het handelstekort van de EU met de VS bedraagt 151 miljard dollar, en Canada houdt onze landbouwers buiten.”

Please tell Prime Minister Trudeau and President Macron that they are charging the U.S. massive tariffs and create non-monetary barriers. The EU trade surplus with the U.S. is $151 Billion, and Canada keeps our farmers and others out. Look forward to seeing them tomorrow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 juni 2018

Prime Minister Trudeau is being so indignant, bringing up the relationship that the U.S. and Canada had over the many years and all sorts of other things...but he doesn’t bring up the fact that they charge us up to 300% on dairy — hurting our Farmers, killing our Agriculture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 juni 2018

Isn’t it Ironic? Getting ready to go to the G-7 in Canada to fight for our country on Trade (we have the worst trade deals ever made), then off to Singapore to meet with North Korea & the Nuclear Problem...But back home we still have the 13 Angry Democrats pushing the Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 juni 2018

Farmers have not been doing well for 15 years. Mexico, Canada, China and others have treated them unfairly. By the time I finish trade talks, that will change. Big trade barriers against U.S. farmers, and other businesses, will finally be broken. Massive trade deficits no longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 juni 2018

Ook de relatie van de Britse eerste minister Theresa May met Trump koelt in sneltreinvaart af: zo besliste de Amerikaanse Trump om geen vergadering te beleggen met May in de aanloop naar de G7-top die vrijdag plaatsvindt. Nochtans hebben beide landen historisch een “speciale band”, maar daar lijkt Trump zich weinig van aan te trekken.

Op ramkoers met EU

Ook met de Europese Unie ligt Trump op ramkoers, na zijn beslissing over invoerheffingen en om het internationale akkoord over het Iraanse wapenprogramma op te blazen. “Trump heeft moeite om te begrijpen wat de Europese Unie is en waar ze goed voor is”, aldus Kerremans.

Why isn’t the European Union and Canada informing the public that for years they have used massive Trade Tariffs and non-monetary Trade Barriers against the U.S. Totally unfair to our farmers, workers & companies. Take down your tariffs & barriers or we will more than match you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 juni 2018

“Hij kijkt er niet naar als een geheel, maar als een verzameling van spelers. Als het van hem zou afhangen, zou hij alleen handel voeren met de sterke spelers. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Hij toont al sinds het begin van zijn termijn dat hij de EU niet serieus neemt. Als hij er al een mening over heeft, dan zal ze wel zijn dat de EU een nadeel is. Hij heeft er veel moeite mee.”

Toenadering tot Poetin en Kim

Dat Trump dan weer wel toenadering zoekt tot Vladimir Poetin en Kim Jong-un, heeft volgens Kerremans vooral met prestige te maken. “Hij wil absoluut die historische ontmoeting met Noord-Korea die zijn voorgangers hem nooit voorgedaan hebben. Dat trekt hem heel erg aan. Ook daar speelt dat narcisme een grote rol: het weegt op hoe hij zich opstelt.”

Zo riep Trump vrijdag verrassend op om Rusland weer toe te laten tot de G7, nadat het land in 2014 uit het intergouvernementeel forum werd gezet na de Russische annexatie van de Oekraïense Krim, en maakt de Amerikaanse president zich op voor een “historische ontmoeting” met Kim over de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland.