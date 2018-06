KV Mechelen rondt officieel komst van Franck Berrier af: “Hij moet voor vleugje creativiteit zorgen”

KV Mechelen heeft vrijdag de komst van spelverdeler Franck Berrier aangekondigd. De 34-jarige Fransman komt over van KV Oostende en tekende in het AFAS Stadion een contract voor twee seizoenen, met een optie op nog een derde jaar.

“Franck moet een vleugje creativiteit toevoegen aan het team. Hij kan met zijn assists voor de aanvoer van onze spitsen zorgen”, zo zegt hoofd van de sportieve cel Stefaan Vanroy. “Franck Berrier legde vandaag medische testen af en tekende tot 2020 met een optie voor een bijkomend jaar.”

Berrier was de voorbije vijf seizoenen aan de slag bij KV Oostende. Aan de kust toonde de aanvallende middenvelder zich vaak beslissend, vooral in zijn beginjaren. Het voorbije seizoen werd er echter één om snel te vergeten. Nadat hij in het najaar een lucratieve transfer probeerde af te dwingen naar het Thaise Ratchaburi, kwam hij in onmin met het KVO-bestuur en werd hij naar de B-kern gestuurd. Na Nieuwjaar werd hij heropgevist en kwam hij uiteindelijk nog tot 17 officiële duels (en 3 goals). In totaal klokt Berrier zijn KVO-periode af met 155 officiële wedstrijden (en 19 goals).

Voordien verdedigde Berrier in de Jupiler Pro League ook al de kleuren van Zulte Waregem (2008-2010 en 2012-2013) en Standard (2010-2012). Met Zulte Waregem werd hij vice-kampioen in 2013.