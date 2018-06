Ex van Fourniret bevestigt bekentenissen van man over twee nieuwe moorden

Monique Olivier heeft vrijdag voor een Parijse onderzoeksrechter de betrokkenheid van haar ex-man Michel Fourniret bevestigd in de moorden van Joanna Parrish en Marie-Angèle Domèce. Dat opent de weg naar een nieuw proces-Fourniret, wellicht naar het einde van 2019, zo heeft radiozender Europe 1 bericht.

De ex-vrouw van de Franse seriemoordenaar bevestigde de betrokkenheid van haar toenmalige man bij de moorden van Joanna Parrish en Marie-Angèle Domèce, in het begin van de jaren ‘90 in het departement Yonne.

Fourniret, alias het “Monster van Ardennen”, had in februari de moorden bekend op de Britse Joanna Parrish en de Franse Marie-Angèle Domèce. Geestelijk beperkt was deze laatste op 8 juli 1988 op achttienjarige leeftijd verdwenen in het departement Yonne. Haar lichaam is nooit gevonden. Joanna Parrish werd op 17 mei 1990 dood en verkracht teruggevonden in de Yonne. Vanaf juni 2007 werd hij verhoord omtrent de verdwijning van Domèce.

De 76-jarige Fourniret werd in 2008 veroordeeld tot levenslang voor de moord op zeven jonge meisjes, onder wie de Belgische Elisabeth Brichet. Monique Olivier kreeg toen levenslang voor medeplichtigheid aan vier van de moorden. Sinds dinsdag werd zij opnieuw verhoord door de Parijse onderzoeksrechter Sabine Kheiris, belast met dossiers Parrish en Domèce.