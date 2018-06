Iran wint moeizaam laatste oefenmatch, spelers mogen door Trump geen Nike-schoenen dragen

Iran heeft vrijdag in Moskou met 1-0 van Litouwen gewonnen in zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal in Rusland. Litouwen gaat niet naar het WK. Invaller Karim Ansarifard (Olympiakos Piraeus) maakte twee minuten voor tijd het enige doelpunt. De economische sancties van Amerikaans president Donald Trump tegen Iran hebben echter ook gevolgen voor het WK voetbal: de Iraniërs mogen namelijk niet langer met Nike-schoenen voetballen.

Litouwen is niet bepaald een voetbalgrootheid. Het bekleedt nummer 126 op de wereldranglijst, Iran is 37e. Toch hadden de Iraniërs dus moeite om de wedstrijd, die zich op hun vraag achter gesloten deuren afspeelde, te winnen. Oostende-verdediger Ramin Rezaeian speelde de hele wedstrijd, Reza Ghoochannejhad (Heerenveen, ex-Standard en -Sint-Truiden) werd door bondscoach Carlos Queiroz op de bank gehouden. Pottenkijkers waren niet toegelaten, de wedstrijd vond plaats achter gesloten deuren.

De Iraniërs moesten hard zoeken naar oefenpartners, want Griekenland en Kosovo bedankten telkens op het laatste moment. Op het WK wacht Iran een zware poule. Op 15 juni treft het Marokko, op 20 juni Spanje en op 25 juni Europees kampioen Portugal.

Spelers mogen geen Nike-schoenen dragen

De economische sancties van Amerikaans president Donald Trump tegen Iran hebben ook gevolgen voor het WK voetbal. De Iraniërs mogen namelijk niet met Nike-schoenen voetballen.

“De sancties betekenen dat wij, als Amerikaans bedrijf, geen Iraanse spelers van schoenen kunnen voorzien”, liet Nike vrijdag weten. Iraans bondscoach Carlos Queiroz reageerde al boos in de lokale media. Hij noemt de beslissing “een belediging aan Iran”, en spreekt van het indienen van een klacht bij de FIFA. “Het kan niet dat dit vlak voor het WK komt. Iedereen weet hoe belangrijk het voor een voetballer is om op zijn eigen schoenen te spelen.”

De officiële leverancier van Iran is het Duitse Adidas, maar sommige individuele spelers voetballen in principe op Nike’s. In hoeverre spelers zonder een officiële levering nog van Nike-schoenen gebruik kunnen maken, is nog onduidelijk.