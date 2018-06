Wereldgezondheidsorganisatie meldt “stevige vooruitgang” in strijd tegen ebola in Congo

Congo heeft grote stappen vooruit gezet in de strijd tegen ebola, maar het virus is nog niet onder controle, zo heeft een hoge functionaris van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag gezegd, een maand na de uitbraak van de ziekte.

Gezondheidswerkers hebben tot dusver 91 procent van de ruim 600 mensen opgespoord van wie bekend is dat ze contact hadden met besmette patiënten. Dit zei Peter Salama, het hoofd van de medische noodhulp van de WHO (World Health Organization), op een persconferentie in Genève.

Van die opgespoorde mensen werden er 98 procent gevaccineerd. “Dit stemt ons optimistisch”, zei Salama. “Samengevat is er stevige vooruitgang geboekt in de reactie op de uitbraak.”

Volgens de jongste gegevens zijn er 62 gevallen van besmetting en 27 doden gemeld. Van de 62 ziektegevallen werden er 38 bevestigd door laboratoria. De WHO trekt nu van stedelijke gebieden naar afgelegen bosgebieden in het noordwesten van Congo, waar het virus uitbrak. “We zijn voorzichtig optimistisch, maar er is nog veel hard werk te doen (...)”, zei Salama.