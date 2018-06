Wapens gevonden in geparkeerde wagen in centrum van Luik

De politie stelde een veiligheidsperimeter in Foto: if

Bij een routinecontrole in de Rue Georges Clémenceau heeft de Luikse politie vrijdagavond wapens gevonden in een geparkeerde wagen. Twee mannen zijn opgepakt, enkele straten in de wijk rond het operagebouw waren een tijdlang afgesloten.

De wapens werden opgemerkt bij een controle in de Rue Georges Clémenceau in het centrum van Luik. Ook al leken de wapens onklaar te zijn gemaakt, toch nam de politie het zekere voor het onzekere en nam de mensen die bij de auto hoorden, mee voor verhoor. De buurt rond het operagebouw in Luik werd een tijdlang afgezet.

Twee mensen zijn opgepakt, zo is vernomen bij de politie van Luik. Om 21 uur was het verhoor van het duo nog steeds aan de gang, om 21.30 uur werd de veiligheidszone rond de auto weer opgeheven.