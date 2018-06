Yannick Ferrera tekent op Freethiel contract voor twee seizoenen: “Derde keuze? Zo gaat dat in het voetbal”

Yannick Ferrera is opnieuw coach. Zeven maanden zat de Brusselaar thuis, maar gisteren zette de ex-trainer van Charleroi, STVV, Standard en KV Mechelen zijn krabbel onder een contract van twee jaar als hoofdcoach van Waasland-Beveren. “Zijn goesting overtuigde ons”, aldus voorzitter Dirk Huyck. Met het vastleggen van Ferrera heeft elke eersteklasser nu zijn T1 voor volgend seizoen.

Yannick Ferrera, nog steeds maar 37 jaar, was niet de eerste keuze van de Waaslanders, die eerst contact hadden met Jonas De Roeck en Wim De Decker. Voor sommigen zou dat een probleem kunnen zijn, niet zo voor Ferrera.

“Zo gaat dat nu eenmaal in het voetbal”, zegt de Brusselaar. “Er waren afgelopen maanden een aantal andere opties, ook in het buitenland, maar ik wilde het juiste project. Waasland-Beveren is een club die stabiliteit nastreeft. Ik wil nu ook eens aan een langer project werken.”

En dus waren beide partijen er redelijk snel uit, ook qua loonplaatje. “Dat was meteen heel correct”, zegt Ferrera. Waasland-Beveren had ook snel besloten te kiezen voor hetzelfde profiel als zijn voorgangers Clement en Vermant: jong en Belgisch. Nochtans had Huyck eerder gezegd dat er nog wat “kantjes” waren aan Ferrera. “Daarmee bedoelde ik dat we niet graag opnieuw een coach zouden hebben die na zes maanden weer vertrekt (zoals Philippe Clement deed, nvdr.)”, voegt Huyck daar aan toe. “We hebben nu vastgelegd dat dit niet meer kan.”

Bij Waasland-Beveren hebben ze dus geleerd uit hun fouten, net als Ferrera dat heeft gedaan. “Na mijn ontslag bij KV Mechelen heb ik een rapport van twintig pagina’s opgemaakt. Neen, niet allemaal dingen die ik heb fout gedaan. (lacht) Gewoon een globale evaluatie. Ik heb in de tussentijd ook met veel voetbalmensen gepraat, ik voel me nu een sterkere trainer dan enkele maanden geleden.”

Of Ferrera de luwte van Waasland-Beveren opzoekt om te bewijzen dat hij na een woelig parcours die toptrainer is die hij een week voor zijn ontslag bij Mechelen stelde te zijn? “Iedereen komt steeds maar weer op die uitspraak terug”, zegt hij grijnzend. “Ik ben geen toptrainer. Ik ben ook nog altijd maar 37 jaar.Voetbal is heel belangrijk in mijn leven. Ik wil nu eerst en vooral met Waasland-Beveren iets moois neerzetten.”

De ambities van Waasland-Beveren onder Ferrera zijn duidelijk. Huyck: “We willen een stabiele middenmoter worden met attractief voetbal. Eigenlijk willen we dus de lijn van vorig seizoen doortrekken, of toch de lijn van voor de play-offs.”

Foto: Photo News

Exit Dirk Geeraerd?

Met de komst van de aanvallende middenvelder Karlo Lulic en verdediger Aleksandar Vukotic trok Waasland-Beveren de voorbije weken al twee nieuwe spelers aan. Maar er is nog ruimte voor enkele andere gerichte aanknopen. Gaat Ferrera zich ook moeien met het aankoopbeleid? “Ik ga aan de slag met de spelers die ik krijg. Zo simpel is het. Ik heb wel al enkele van de nieuwelingen gescout en zag veel kwaliteit. Mijn eerste taak wordt nu om de hele spelersgroep te evalueren. Dan zien we wel wat er moet bijkomen.”

Volgende week al starten de medische tests op de Freethiel en gaat Ferrera ook praten met assistent-coaches Johan Van Rumst en vooral met Dirk Geeraerd. Daarna wordt beslist of de technische staf wordt uitgebreid of vernieuwd.