Zes Belgen gewond bij ongeval in Noorwegen: chauffeur reed wellicht aan de verkeerde kant

In Noorwegen is het rijbewijs van een chauffeur ingetrokken nadat die wellicht op het verkeerde rijvak reed en tegen een bus botste. Bij dat ongeval raakten onder meer zes Belgen gewond. Dat melden plaatselijke media op het gezag van politiebronnen.

Het ongeval gebeurde zondag iets na 14.30 uur in de gemeente Stryn, meer dan 300 kilometer ten noordwesten van de Noorse hoofdstad Oslo. De minibus kwam vanuit het dorp Loen, terwijl de bus met een dertigtal mensen uit Aziatische landen in de richting van dat dorp reed. Het ongeval deed zich voor net voorbij een tunnel.

Na het ongeval werden twaalf gewonden overgebracht naar nabijgelegen ziekenhuizen. Eén van de slachtoffers is er nog altijd slecht aan toe.

Vrijdag raakte bekend dat het rijbewijs van de chauffeur van de minibus voorlopig is ingetrokken. Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek zou de bestuurder op het verkeerde rijvak hebben gereden. “Het is nog te vroeg om conclusies te trekken omdat we nog een aantal betrokkenen willen verhoren”, laat politiewoordvoerder Vidar Stavik weten.