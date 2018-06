Nieuwe aanklacht tegen vroegere campagneleider van president Trump

De speciale aanklager in de Rusland-affaire, Robert Mueller, heeft een nieuwe aanklacht tegen de vroegere campagneleider van president Donald Trump, Paul Manafort, ingediend. Dit hebben meerdere Amerikaanse media vrijdag gemeld.

Manafort (69) is nu ook aangeklaagd voor obstructie van de justitie en poging daartoe. Achtergrond is dat Manafort zou hebben geprobeerd invloed op getuigen uit te oefenen om valse verklaringen af te leggen. Met name rond lobbywerk dat zij voor hem hebben verricht.

Aanklager Robert Mueller formuleerde hetzelfde tegen Konstantin Kilimnik, een nauwe zakenpartner van Manafort die nauwe banden zou hebben met de Russische inlichtingendiensten. Kilimnik (48) is nu de twintigste aangeklaagde in het onderzoek dat Mueller stelt naar mogelijke beïnvloeding door Moskou van de jongste presidentsverkiezingen en mogelijke “collusie” tussen het campagneteam-Trump en Rusland.

Manafort was al aangeklaagd voor onder meer samenzwering tegen de VS en samenzwering voor het witwassen van geld ter waarde van dertig miljoen dollar. De nieuwe aanklacht doet de vorige niet teniet. Manafort leidde van juni tot augustus 2016 de presidentiële verkiezingscampagne van Trump. Hij staat nu onder huisarrest.

