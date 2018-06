Voetbalbond keurt naamsverandering Lyra-Lierse goed

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de naamsverandering van K. Lyra T.S.V. in K. Lyra-Lierse goedgekeurd. Dat schreef de amateurclub uit Lier donderdag op haar Facebookpagina.

“De KBVB meldde ons zopas dat ze ermee akkoord gaan dat wij de naam “Lierse” in onze clubnaam opnemen! Wij zijn dan ook erg blij dat we zo als club de traditie en de geschiedenis van het hele Lierse voetbal verder kunnen doen leven”, kondigde K. Lyra-Lierse aan. “De KBVB heeft onze talrijke argumenten gevolgd waarin we aantoonden hoe we een historische en actuele band hebben met Lier, met het voetbal en jeugdvoetbal in Lier en hoe we ook de traditie van het vroegere K. Lierse S.K. in ere willen helpen houden.”

Om de kerk in het midden te houden, besliste de KBVB de combinatie Lierse SK gedurende vijf jaar uit het voetbal te weren op basis van B303.14 in het bondsreglement. “Een compromis waar we ons bij neerleggen en we kijken er nu al naar uit om binnen 5 jaar ook de ‘SK’ terug te verwelkomen”, aldus de club die ontstaan is na een “huwelijk” tussen voetbalclub Lyra en supportersvereniging Lierse Voor Altijd.

Naam “Lierse Kempenzonen” niet weerhouden

Dat stelt problemen voor het project Lierse Kempenzonen, waarvan de naam niet weerhouden blijft. Dat bevestigde de KBVB vrijdag. Behalve de naam van een failliete club, zag de KBVB in het geval van Oosterzonen nog een probleem. “Waar de exploitatiezetel van K. Lyra T.S.V. zich in Berlaar bevindt, levert KFC Oosterzonen geen enkel bewijs dat haar toekomstige exploitatiezetel zich in Lier zal bevinden”, klinkt het bij de KBVB.

Hoewel Lyra-Lierse vooral Lierse voetbalfans wil aanspreken, blijft de maatschappelijke zetel in Berlaar. Op officiële bondscorrespondenties moet dus altijd K. Lyra-Lierse Berlaar vermeld worden. “Daar kunnen we zeker mee leven en het is ook een teken van dankbaarheid aan de gemeente Berlaar om ons al jaren welkom te heten in hun gemeentelijke stadion. We blijven er ondertussen alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren naar Lier, zodra dit financieel realistisch is.”

Op 13 juni houdt K Lyra-Lierse om 20 uur een infoavond in Berlaar om op alle vragen van de supporters te antwoorden.