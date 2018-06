Alerte kok voorkomt zware brand bij buurman: “Ik ben Nico zeer dankbaar”

Kok Nico Verleye (in zwarte kokskledij, centraal) en zijn buurman Marc Depuydt (rechts) bekomen van wat net niet uitgedraaid is op een ramp. Foto: aft

Torhout - Een smeulende kookpot zette vrijdagavond ei zo na de woning van de Torhoutse kinesist Marc Depuydt in lichterlaaie. Maar dankzij zijn alerte buurman werd een ramp vermeden.

Kinesist Marc Depuydt (65) had vrijdagavond even zijn huis in de Oostendestraat in Torhout verlaten om de verjaardag van een van zijn kleinkinderen te gaan vieren. Maar hij vergat zijn fornuis af te zetten, waardoor een pot met vlees begon te smeulen. De woning vulde zich met een vettige rook, waarvan de indringende geur – gelukkig maar – tot in het aanpalende Eethuis De Verleyding waarneembaar was.

Zaakvoerder en kok Nico Verleye ging meteen een kijkje nemen en zag rook uit het keukenraam naar buiten komen. “Ik riep naar Marc, maar kreeg geen reactie”, vertelt Nico. “Vervolgens ben ik op de bel gaan duwen, maar nog altijd hoorde ik niets. Omdat ik de auto van Marc zag staan, vreesde ik dat hij bewusteloos was. Met een trapladdertje klom ik over de tuinmuur en kon ik de achterdeur openen. Maar de rook was te hevig en er zat niets anders op dan de brandweer te bellen.”

Stank

De brandweer kwam meteen ter plaatse en zaagde een stuk uit de poort. De voordeur bevindt zich immers achter die poort. Het volgende moment had de brandweer de situatie weer onder controle. Niet veel later kwam – tot grote opluchting bij de buren – ook Marc thuis. In de wagen van zijn vriendin.

“Ik ben Nico bijzonder dankbaar”, zegt Marc. “Als hij niet zo alert was geweest, had dit veel erger kunnen aflopen. Mijn 22 jaar oude kat was nog thuis, maar heeft het gelukkig overleefd. Mijn hondje van vijftien jaar oud had ik mee naar het feestje van mijn kleinkind. Maar door de stank is het dier wel heel onrustig. Hopelijk gaat die geur snel weer weg.”

De brandweer maakte de opengezaagde garagepoort dicht met houten platen.