MR roept kandidaat die been verloor bij aanslag op het matje na Facebook-tirade: “Dat ze zijn geslachtsdelen maar afhakken”

Walter Benjamin verloor een been bij de aanslagen in Brussels Airport Foto: Herman Ricour

Ukkel - De MR heeft Walter Benjamin, kandidaat voor de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in Ukkel, op het matje geroepen na een scheldtirade op Facebook. Benjamin verloor een been bij de aanslag op Brussels Airport.

Benjamin haalde in een intussen verwijderd Facebook-bericht snoeihard uit naar een 20-jarige Iraakse vluchteling die ervan wordt verdacht in Wiesbaden een 14-jarig Duits meisje verkracht en gewurgd te hebben.

“Mijn geduld is op. Dat ze zijn geslachtsdelen maar afhakken. Ofwel aanvaard je onze waarden, ofwel vlieg je buiten. Wij moeten ons niet onderwerpen. Bende barbaren”, schreef Benjamin. “Voor zo’n mensen bestaat er maar één straf: de doodstraf. Dat is de enige taal die ze begrijpen. Fuck mensenrechten, fuck Amnesty International, fuck PTB en alle anderen.”

MR-voorzitter Olivier Chastel liet in een reactie aan RTBF weten niet gediend te zijn met het bericht. “We zullen Benjamin het partijcharter van voorbeeldig gedrag op sociale media opsturen”, aldus Chastel. Maar de kandidatuur van Benjamin voor de gemeenteraadsverkiezingen komt niet in gevaar: de man stond en blijft staan op de 39ste plaats van de MR-lijst in Ukkel , bevestigt burgemeester en lijsttrekker Boris Dilliès.

Benjamin verloor een been bij de aanslag in Brussels Airport op 22 maart 2016. In de nasleep van de aanslagen uitte hij veel kritiek op de federale regering, waarin zijn eigen partij zetelt.