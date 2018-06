Amerikaanse militair omgekomen bij aanslag in Somalië

De VS strijden in Somalië tegen islamitische extremisten Foto: REUTERS

Een militair die deel uitmaakt van de special forces is vrijdag omgekomen bij een aanslag in Somalië. Bij de aanslag raakten ook vier andere Amerikaanse militairen en een Somalische soldaat gewond. Dat heeft een bron bij het Amerikaanse leger aan AFP gezegd.

De aanslag gebeurde in Jubaland, in Somalië. Het is niet duidelijk wie de aanvallers waren. De VS-militairen assisteren in Somalië de lokale troepen in hun strijd tegen leden van Al-Qaeda die samenwerken met de radicale islamisten van Shebab.