Trump verklaart lange afwezigheid van Melania: “Vliegverbod na operatie”

De nieroperatie die Melania Trump onlangs onderging, was gecompliceerder dan verwacht. Daarom legden haar dokters de first lady een maand vliegverbod op, en kon ze haar echtgenoot bijgevolg niet vergezellen naar de G7-top in Canada.

“Melania had een grote operatie. Het was een ingreep van bijna vier uur”, aldus de Amerikaanse president vrijdag voor hij vertrok naar de top.

Mevrouw Trump onderging op 14 mei in een militair ziekenhuis in Washington een operatie aan haar nieren. Daarbij werd een bloedvat afgesloten, om zo de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar een goedaardige tumor te stoppen. Doorgaans kunnen patiënten na zo’n ingreep snel weer naar huis, maar de echtgenote van de Amerikaanse president moest een week in het ziekenhuis blijven. Haar wekenlange afwezigheid in de openbaarheid leidde tot veel speculaties over haar gezondheidstoestand.