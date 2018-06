Eerste prijs is binnen: Belgische is Miss WK

Geen WK zonder een Miss WK, dat spreekt. In Duitsland dan wel, want daar organiseerde de Miss Germany Company de Weltmeister Miss 2018. Met 31 kandidates, het strenge moslimland Saudi-Arabië in groep A speelde niet mee. Dat deed België wel. Ons land stuurde Zoë Brunet, de Waalse eerste eredame op de laatste Miss België-verkiezing. En ze won.