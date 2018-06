Dure bordeaux besteld, geld kwijt: grootste Belgische wijnimporteur gaat op de fles

Voor de Wijnmakelaarsunie, ooit de grootste wijninvoerder van het land, dreigt het faillissement. Veel welgestelde Vlamingen die er hun dure bordeauxwijnen van 2015 en 2016 in primeur bestelden en vooraf betaalden, riskeren hun geld kwijt te raken.

“De problemen waren al een tijd aan de gang”, zegt oprichter en eigenaar John Monard. “Ik ben er niet in geslaagd alles nog recht te trekken. De rechtbank heeft nu een bewindvoerder aangesteld. De kans is klein dat het bedrijf nog gered kan worden.”

Het personeel is intussen ingelicht. Bij de zonen van John Monard, die meewerkten in het bedrijf en het ooit zouden overnemen, is de stemming eveneens bedrukt. Een triest einde voor wat ooit de grootste wijninvoerder van het land was.

Voor de Wijnmakelaarsunie is dit faillissement geen primeur. In 1965 werd de invoerzaak in Diepenbeek opgericht door John Monard. Ze groeide snel uit tot een prestigieus bedrijf dat de beste en duurste wijnen uit Bordeaux en Bourgogne invoerde. In de jaren 1970 moest de zaak echter de boeken toedoen. Maar Monard zorgde voor een doorstart en bleef de handel uitbreiden, onder meer met indrukwekkende geklimatiseerde ondergrondse wijnkelders.

Enkele jaren geleden stapelden de donder­wolken zich opnieuw op boven het bedrijf, nog altijd geleid door de inmiddels 71-jarige patriarch. Hij heeft de veranderingen op de wijnmarkt niet zien aankomen of heeft er te laat op gereageerd. De opkomst van nieuwe wijnlanden, de doorbraak van de natuurlijke wijnbouw, de prijsconcurrentie, de veranderingen in de horeca en de verkoop via het internet leiden het bedrijf nu naar het bankroet.

Het kind van de rekening worden de klanten die dure bordeauxwijnen in primeur betaald maar nog niet ontvangen hebben en wijn­producenten die hun wijnen al hebben geleverd. Een grote schuldeiser is KBC, die het ­bedrijf kortgeleden nog een lening verstrekte. Vandaar dat de bank bij de rechtbank aandrong op de aanstelling van een bewindvoerder.

Nog faillissementen

Een andere grote wijninvoerder in Limburg, Selezione Vini Italiani, gespecialiseerd in Italiaanse wijnen, verkeert in een gelijkaardige situatie. De Antwerpse invoerder Young Charly nam al een aantal grote leveranciers over.

Deze nakende faillissementen zijn een gevolg van het veel te hoge aantal zelfstandige wijninvoerders in ons land. De concurrentie is bikkelhard, want zij betwisten onderling slechts een kwart van de wijnmarkt: de rest wordt ingenomen door de supermarkten en grote makelaars. Daarnaast kan de Belgische wijnliefhebber nu ook terecht bij steeds meer buitenlandse online wijn­shops met een groter assortiment, snelle levering en scherpe prijzen. De e-commerce van wijnen staat hier nog niet op dat niveau.