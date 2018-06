Rockster, overvaller, doodverklaard, veroordeeld en vrijgelaten: het onwaarschijnlijke verhaal van Gilles Bertin

In 2010 stopte na 22 jaar de zoektocht naar Gilles Bertin. De voormalige zanger van punkgroep Camera Silens werd officieel doodverklaard. Tot hij zich in 2016 ging aangeven voor een geflipte overval in 1988 met een buit van 3 miljoen euro. De dode legende was plots weer springlevend. Deze week kreeg hij vijf jaar voorwaardelijk. Toen hij de rechtbank verliet, kreeg hij voor het laatst applaus: voor zijn berouw.