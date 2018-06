Dood teruggevonden in Parijs hotel: de tv-kok die zelfs zeehondenogen naar binnen werkte

Hij is niet meer, de man die de wereld de rauwe ­onderbuik van de restaurantwereld leerde kennen en bij uitbreiding de culinaire gewoontes van de rest van de planeet. Auteur en tv-kok Anthony Bourdain (61) is gisteren levenloos teruggevonden in een hotel nabij Straatsburg. De bad boy van de Amerikaanse keuken zou uit het leven zijn gestapt.