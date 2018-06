Wetenschappelijk bewezen: ouderen genezen minder snel van een depressie

Depressies bij ouderen zijn hardnekkiger dan die bij jongere lotgenoten. Ze worden vaker chronisch, de symptomen zijn vaak ernstiger. Dat blijkt uit een grootschalige studie bij 1.000 patiënten tussen 18 en 88 jaar. “Ach, dat hoort bij de leeftijd, krijgen senioren met depressieklachten vaak te horen. Maar zij hebben net zozeer nood aan de juiste therapie als jongere patiënten”, zegt ouderenpsycholoog Luc Van de Ven van de KU Leuven.

Wie jong is en depressief, komt doorgaans relatief snel van zijn depressie af. Maar eens de veertig voorbij, worden depressies hardnekkiger. Dan duurt het in de helft van de gevallen meer dan twee jaar om ervan af te raken. En hoe meer de leeftijd vordert, hoe lastiger de dingen neigen te worden.

Het vermoeden dat depressies zich anders ontrollen bij oudere patiënten, leefde al langer. Nu is er voor het eerst uitgebreid onderzoek naar gedaan. Roxanne Schaakxs van het Universitair Medisch Centrum van Amsterdam en haar collega’s bestudeerden ruim duizend patiënten met een depressieve stoornis, gedurende verschillende jaren. De resultaten van hun onderzoek worden gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad The Lancet Psychiatry.

“Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom depressies bij ouderen ongunstiger zouden evolueren. Eenzaamheid, pijn, lichamelijke beperkingen”, zegt Schaakxs. “Maar zelfs als we die factoren uitvlakken, blijft ouderendepressie hardnekkiger. Er moet dus een andere reden zijn. Voorlopig kunnen we alleen speculeren. Mogelijk heeft het te maken met de achteruitgang in denkvermogen die onlosmakelijk met ­ouder worden verbonden is. Wel duidelijk is dit: als depressie bij ouderen anders werkt, is er wellicht ook een andere behandeling nodig. Intensiever, multidisciplinair.”

Lichamelijke kwalen

Veel zou al verholpen zijn als oudere patiënten even effi­ciënt geholpen worden als jonge, zegt ouderenpsycholoog Luc Van de Ven van de KU Leuven. “Als een jong­volwassene bij de dokter komt met depressieklachten, wordt goed en snel de diag­nose depressie gesteld. Bij ouderen met dezelfde symptomen zeggen we te vaak dat het bij de leeftijd hoort. Dat het toch niet plezant is, ouder worden met al die kwaaltjes.”

Als er behandeld wordt voor depressie, gebeurt dat voornamelijk met medicijnen. Driekwart van de depressiepatiënten ouder dan 70 krijgt antidepressiva, terwijl dat bij twintigers maar een derde is. “Terwijl psychotherapie net zo belangrijk is”, zegt Van de Ven. “Ik merk in Gasthuisberg dat therapeutische gespreken in combinatie met bewegingstherapie en lotgenotencontact vaak wonderen doen voor senioren.”

Gebukt onder de jaren

41%van de depressie­patiënten ouder dan 70 is chronisch depressief. (Bij patiënten tussen de 18 en ­29 jaar is dat maar 18 procent)

50%van de oudere depressiepatiënten (40+) sleept de depressie langer dan twee jaar aan. (Bij de jongere patiënten (-40) is dat maar een derde)

19%van de 75-plussers voelt zich depressief. (tegenover 14,8 procent van de algemene bevolking)

10%van de 75-plussers is zwaar depressief. (tegenover 6,7 procent van de ­algemene bevolking)

40%van de bewoners van woon-zorg­centra neemt antidepressiva.