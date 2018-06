Werknemers willen werklozen extraatje geven (als ze een opleiding volgen)

Om de huidige krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, wil het Verbond van Belgische Ondernemingen werklozen belonen als ze een opleiding voor een knelpuntberoep willen volgen. Zij zouden dan een extra vergoeding boven op hun werkloosheidsuitkering krijgen.

Arbeidsmarktkrapte. Het is in bedrijfskringen stilaan het woord van het jaar. Dankzij de aantrekkende economie zit het aantal vacatures al maanden sterk in de lift, terwijl tegelijk de werkloosheid daalt. Dat is goed nieuws, tot blijkt dat de bedrijven hun openstaande betrekkingen niet of nauwelijks ingevuld krijgen. Volgens de recentste kwartaalcijfers van het Belgische statistiekbureau raken bijna 35 op de duizend jobs tegenwoordig niet ingevuld. In Vlaanderen gaat het zelfs om bijna 38 op de duizend.

Er is nog reserve

“Als we niet dringend oplossingen vinden, gaat ons dat groei kosten en dan verliest iedereen” , zegt Pieter Timmermans, topman van werk­geversfederatie VBO. “Bedrijven willen investeren en jobs creëren, maar vinden geen mensen.”

Nochtans is er een beschikbare reserve aan arbeidskrachten, stelt Timmermans, die verwijst naar de nog altijd meer dan 450.000 werklozen die ons land telt. En hij oppert meteen een gedurfd voorstel: “Geef werklozen die een opleiding voor een knelpunt­beroep willen volgen een ­extra vergoeding bovenop hun werkloosheidsuitkering. Dat extraatje kan mensen die nu om welke reden dan ook geen opleiding volgen ertoe overhalen om toch de stap te zetten.”

Maar wie gaat dat betalen? “Dat is iets wat de federale en de regionale overheden moeten bekijken”, zegt Timmermans. “Maar dit voorstel verdient zichzelf op de middellange termijn terug. Want die mensen verdwijnen na hun opleiding uit de werkloosheid en dragen vanaf dan zelf bij aan de sociale zekerheid.”

Ook Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) zoekt op Vlaams niveau aan oplossingen. Als blijkt dat de vacatures niet ingevuld raken met mensen van bij ons, moeten we makkelijker buitenlandse talenten aantrekken. “Eerst zoeken we binnen Vlaanderen, dan binnen België, de buurlanden, Europa en tot slot de hele wereld”, zegt de minister. “We moeten eerst de eigen talenten aan de slag krijgen. Maar als het écht niet lukt, moeten we ook buiten de grenzen op zoek gaan. We hebben mensen nodig om ­onze welvaart op peil te houden en de kosten van de vergrijzing te kunnen dragen. Gecontroleerde arbeidsmigratie is noodzakelijk om onze welvaart op peil te houden.”