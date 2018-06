Plofkrakers al weken actief in ons land

De methode werd ook al gebruikt in Duitsland. Overvallers pompen met rubberen slangen gas in de automaten. Foto: RR

Houwaart / Sint-Joris-Winge / Tielt / Tielt-Winge / Meensel-Kiezegem / Kinrooi / Buggenhout - De bende die wellicht vanuit Nederland bankautomaten in ons land met gas openrijt, is hier al meerdere weken actief. De speurders vermoeden dat de overvallers, die deze week in Buggenhout en Kinrooi hebben toegeslagen, al op 15 mei een KBC-automaat in Tielt-Winge deden ontploffen.

De gelijkenissen tussen de drie plofkraken en de terugkerende link met Nederland zijn ook de speurders niet ontgaan. Zowel in Tielt-Winge als in Kinrooi en Buggenhout werd een gasmengsel in de biljettenverdeler gespoten en tot ontploffing gebracht. Daardoor spatte het toestel uiteen en werd het verfsysteem, dat de biljetten onbruikbaar moet maken, weggekatapulteerd. De techniek wordt toegeschreven aan overvallers die vooral in ­Nederland actief waren. In Tielt-Winge was er een bij­komende Nederlandse link: de auto van de daders werd teruggevonden met een stuk van de bank­automaat op de achterbank. Die auto kwam uit Nederland.

“Onderweg naar huis zag mijn vriend een felgroene sportauto aan een open schuur op het erf van zijn ouderlijk huis staan”, getuigt een vrouw. “De auto was niet op slot. Op de achterbank ­lagen een stuk van de open­gereten bankautomaat en een koevoet.”

De politie werd erbij geroepen. “Het kader van de nummerplaat wees erop dat de auto uit Nederland kwam. Maar de nummerplaten waren Belgisch. Waarschijnlijk werden die, net als de auto, gestolen.” Na het onderzoek werd de wagen weggetakeld.

Op verkenning

Toen ze in de media de berichten over de plofkraken in Kinrooi en Buggenhout lazen, legden ook Daniël en zijn vriendin de link met de auto die ze drie weken geleden vonden. Ze geloven dat de bankovervallers hun vluchtplan zeer goed hadden voorbereid. “De plaats waar ze hun voertuig hebben achtergelaten is niet te zien vanop de openbare weg. Waarschijnlijk zijn ze hier op verkenning geweest om een plek te vinden waar ze hun wagen na de kraak konden dumpen.”