Stiefmama (18) houdt vol: dood van peuter was een ongeluk

Lebbeke - “Ik heb haar in bad gezet en ben dan even onoplettend geweest. Daardoor is C. verdronken.” Dat is de kern van de verdediging van Megan D. (18) die verdacht wordt van moord op een tweejarige peuter, het dochtertje van haar nieuwe vriend. Het gerecht twijfelt aan die verklaring, en dus blijft Megan D. in de cel.

Eindelijk is duidelijk waarom de achttienjarige Megan D. nu al een week in de cel zit. Na de raadkamer gisteren kwam de bevestiging dat de jonge vrouw opgesloten is voor moord. Zelf beweert ze dat ze vorige week donderdag C. gewoon in bad had gezet. “Ik ben dan naar een andere kamer gegaan. Toen ik terugkwam, was ze verdronken.”

Megan D. heeft het kindje eerst uit bad gehaald en op de grond gelegd. Pas daarna belde ze de ambulance. Volgens wat onze redactie van buren vernam, was de jonge vrouw hysterisch toen de hulpdiensten arriveerden. Het kindje werd nog overgebracht naar het ziekenhuis maar overleed vrijdag.

Gedeeld hoederecht

Het gerecht twijfelt aan de verklaringen van de jonge­dame en denkt dat er heel wat meer moedwil aan te pas kwam dan de verdachte laat uitschijnen. Het is ook onduidelijk of ze meteen aan de hulpdiensten verteld heeft dat het kindje in het bad verdronken was. “Het gaat om zeer dramatische feiten. Toch werkt ze mee aan het onderzoek”, zegt haar advocate Katrien Van der Straeten, die ook pleit voor sereniteit “gezien de jonge leeftijd van mijn cliënte”.

De papa van C., die al zes maanden met Megan D. samenwoonde in Lebbeke, was aan het werk toen alles gebeurde. Hij en de biologische moeder hadden een gedeeld hoederecht over het kindje. De man nam het eerder deze week nog op voor zijn nieuwe vriendin. “Ze was altijd goed voor mijn dochtertje.” Toch twijfelt hij ook, zo melden vrienden. “Als ze gelogen heeft, is het helemaal voorbij”, zou hij hen via Facebook verteld hebben.

Zedenfeiten

Over Megan D. haar achtergrond is intussen duidelijkheid. Ruim een halfjaar geleden stuurde haar moeder nog een Facebookbericht rond omdat haar dochter vertrokken was op school en verschillende dagen ondergedoken bleef. In de periode daarvoor is sprake van een rechtszaak tegen een familielid, wegens zedenfeiten waarvan D. slachtoffer was.

Of de advocate in beroep gaat tegen de verdere aanhouding is nog niet duidelijk.